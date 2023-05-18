Жителю Еврейской автономной области вменили сотрудничество с СБУ

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Биробиджана (Еврейская АО) по подозрению в сотрудничестве с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Биробиджанец, приводит ТАСС сообщение спецслужбы, привлечен представителем спецслужбы Украины к конфиденциальному оплачиваемому сотрудничеству. По заданию сотрудника СБУ подозреваемый собирал сведения о деятельности Вооруженных сил России в зоне СВО, а также искал исполнителей диверсионных актов на объектах транспортной инфраструктуры РФ, сообщает ФСБ.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.