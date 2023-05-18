18 Мая 2023
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Экономика В России
Фото:apple.com

В России закрываются авторизованные центры Apple

В России закрываются авторизованные сервисные центры Apple.

Прекратили свою работу АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге. Московская фирма "Бробролаб" объявила сбор 6 млн руб. среди клиентов, чтобы продолжить свою деятельность.

По словам экспертов, закрытие грозит всем небольшим сервисам, которые не принадлежат крупным ритейлерам. Это связано с тем, что число устройств Apple, остающихся на гарантии, с каждым месяцем сокращается, а постгарантийный ремонт дорожает из-за проблем с поставками запчастей. Кроме того, из-за прекращения официальных поставок продукции Apple в Россию поток клиентов АСЦ в 2022 году снизился в два раза и продолжает снижаться.

При этом проблемы АСЦ не влияют на ремонт гаджетов, ввезенных в рамках параллельного импорта, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, договоры между авторизованными российскими сервисными центрами и Apple закончились в конце марта, и корпорация не будет их продлевать. Всю технику будут чинить за рубежом.

Теги: Apple, смартфоны


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