18 Мая 2023
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Экономика Крым
Фото: Накануне.RU

Правительство выделит туротрасли Крыма 2,7 млрд рублей

Кабмин России выделит 2,7 млрд руб. на поддержку туротрасли Крыма.

Средства пойдут, в том числе на выплату по четыре МРОТ сотрудникам 3,5 тыс. организаций. Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития. Инициатива должна остановить отток персонала из отелей, санаториев, туристических компаний, так как люди уезжают работать на материк, где больше туристов, а зарплаты выше.

В Минкурортов Крыма заявили, что полуостров в текущем году примет в два раза меньше гостей, чем в 2022 году. Местные отели на лето загружены только на 20–30%.

По оценке главы регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, загрузка некоторых гостиниц и вовсе не превышает 5%. Отели Крыма сейчас выживают в основном за счет местных жителей, которые путешествуют по полуострову на выходные и в праздники.

Как сообщили в Минкурортов Крыма, привлекать путешественников отели вынуждены за счет значительного снижения цен — до 30% по сравнению с прошлым годом, сообщают "Известия".

Напомним, российские туристы начали сокращать сроки отдыха на отечественных курортах, чтобы компенсировать его подорожание и уложиться в бюджет. По данным Ассоциации туроператоров России, средняя продолжительность туров сократилась с 10–11 до девяти дней.

Теги: Крым, туризм


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