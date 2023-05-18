У семей с тремя и более детьми появятся базовые меры поддержки

В кабмин РФ направили доработанный проект федерального закона, согласно которому, устанавливается единый для всех регионов статус многодетной семьи и условия для получения ими мер государственной поддержки.

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, на этот раз депутаты постарались учесть все замечания.

Сегодня определение многодетности и подходы к оказанию им помощи отданы на откуп субъектам, а определялось это указом президента 30-летней давности.

По словам директора проектов Агентства стратегических инициатив, руководителя Агентства социально-демографического развития Григория Сайфуллина, среди регионов выделяются 15 различных подходов, регламентирующих отнесение семьи к числу многодетных. Во всех случаях многодетной признается семья с тремя детьми, но на разный период в зависимости от обстоятельств: возраста детей, их обучения, прохождения воинской службы, наличия инвалидности и т.д.

Эти подходы можно разделить на три большие группы: в части регионов многодетной семья считается до достижения старшим ребенком возраста 18 лет; в других субъектах уточняется, что многодетность "продлевается" до достижения им 21 года или 23 лет в случае продолжения обучения; в третьей группе — все иные вариации в зависимости от возраста детей при обучении, наличия инвалидности и прохождения воинской службы.

Президент Фонда защиты детства, руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович заявила, что новый закон мог бы быть начальной платформой, по которой затем можно работать над регулированием федерального законодательства в отношении многодетных. Прежний указ президента на этот счет уже устарел, законодательство нужно привести в порядок с учетом нынешней демографической политики, а федеральную поддержку осуществлять в едином формате, сообщают "Известия".