18 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Росстат оценил снижение экономики в первом квартале

В первом квартале текущего года экономика России сократилась на 1,9% год к году (рост на 3% год назад) после сжатия на 2,7% в четвертом квартале 2022 года.

Такова оценка Росстата. Спад оказался меньше, чем предварительные оценки Минэкономики (минус 2,2%) и Банка России (минус 2,3%). Основными источниками улучшения годовой динамики ВВП стали обработка, в том числе связанная с военной промышленностью, агропромышленный комплекс, строительство и услуги.

Негативный вклад услуг в динамику ВВП во втором—третьем кварталах 2022 года уже в четвертом квартале стал нейтральным. По данным же индекса S&P PMI, в первом квартале 2023 года сектор стал основным драйвером улучшения экономической активности, а по данным Росстата — и основным источником восстановления доходов домохозяйств от предпринимательства на фоне ограничения заграничного туризма и переориентации населения с товаров на услуги — во многом, общепита, сообщает "Коммерсант".

Ранее Центробанк России улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в текущем году.

Теги: Росстат, экономика ВВП


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