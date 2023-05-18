Минфин поддержал увеличение сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней

В России хотят увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней.

Соответствующую инициативу поддержал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Как считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА), на фоне нехватки деталей и сложностей с их поставками это поможет повысить долю машин, которые восстанавливаются по обязательным полисам.

Это позволит чаще ремонтировать автомобили корейского и китайского производства. При этом по европейским маркам только средний срок доставки комплектующих достигает полугода.

Эксперты поддержали такое послабление, так как денежных выплат иногда не хватает для ремонта.

РСА отмечает, что даже увеличение сроков ремонта до 45 дней не решит полностью проблему. Следует также проработать возможность использования восстановленных запчастей, не влияющих на безопасность дорожного движения. Так, например, наиболее часто заменяемые детали — это задний и передний бамперы. Они используются при 12,8% и 7,1% ремонтов соответственно, сообщают "Известия".

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона, который позволит российским автомобилистам оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.