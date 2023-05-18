Россиян обяжут вводить номер паспорта или ИНН получателя перевода

Росфинмониторинг планирует обязать кредитные учреждения осуществлять денежные переводы с указанием данных о получателе средств.

Планируется, что инициатива заработает с 1 января 2026 года. Ведомство скорректировало набор данных, которые нужно будет предоставлять при отправлении средств, но не учло основные замечания банков на свой проект закона.

Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике: ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания. Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Предлагается ограничить денежную сумму, которая проводится без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. руб. либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.

Как считают в кредитных организациях, новые требования могут привести к росту многочисленных теневых способов перевода денежных средств. Похожей позиции придерживается и Ассоциация банков России.

В новой версии законопроекта ведомство изменило набор данных получателя, которые нужно будет указывать при переводе. Оно исключило из них дату рождения, вместо полных Ф.И.О. Ппердлагается указывать фамилию и инициалы, а вместо полных реквизитов документа личности — только серию и номер документа, либо идентификационный номер налогоплательщика. Также предлагается сделать исключения для переводов через Систему быстрых платежей, сообщает РБК.