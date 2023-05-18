В России создается новый нефтехимический холдинг

В России создадут новый холдинг для импортозамещения в нефтехимии.

"Ростех" объединит как минимум 15 предприятий. Продукция холдинга будет использоваться в авиапроме, здравоохранении, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях. Ожидается выпуск респираторов, газоанализаторов, костюмов химзащиты, а также индикаторов топлива, лака, краски и т.д., сообщают "Известия" со ссылкой на источник в госструктурах.

В состав новой структуры войдут 13 предприятий корпорации "Росхимзащита", Институт пластмасс им. Петрова, Государственный НИИ химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС) и ряд других организаций. Головной структурой должно стать объединение "Союзхимэкспорт".

По словам экспертов, появлении новой структуры своевременно, так как из-за ухода иностранных поставщиков РФ столкнулась с нехваткой такой продукции.

В 2022 году Совет Европейского союза ввел запрет на экспорт в Россию целого ряда товаров химического производства, который, как считают в Брюсселе, мог быть использован для военных нужд.