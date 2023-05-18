Кремль раскритиковал законопроект о праве регионов распоряжаться бродячими животными

Государственно-правовое управление президента России раскритиковало проект закона о передаче на региональный уровень полномочий по решению вопросов, связанных с бездомными животными.

Не поддержали документ и в экспертном управлении главы государства. Речь идет о законопроекте, внесенный в Госдуму 12 апреля. Авторы настаивали на том, что в большинстве субъектов проблемы с бездомными животными не решаются с помощью способа ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат). Поэтому они предложили дать право принимать собственную нормативную базу по обращению с бродячими собаками.

Начальник ГПУ, помощник президента Лариса Брычева в письме на имя полпреда главы государства в Госдуме Гарри Минха указала, что поправками в тот же закон от 14 июля 2022 года к полномочиям органов госвласти субъектов отнесено установление порядка осуществления деятельности по обращению с бездомными животными в соответствии с методическими указаниями правительства. Тогда же были уточнены и мероприятия, которые проводятся в отношении бездомных животных. "Предлагаемые законопроектом изменения не согласуются" с этими нормами.

Также юристы Кремля отметили некорректность положения законопроекта, согласно которому порядок организации мероприятий по обращению с животными устанавливается по решению губернатора. Глава региона не может принимать решение о регулировании соответствующих отношений законом субъекта, а обладает лишь правом законодательной инициативы, отметила глава ГПУ.

В отзыве говорится, что законопроект не поддерживается не только экспертным управлением Кремля, но есть также замечания регионов: губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

В письме отмечается, что "вопрос о целесообразности поддержки законопроекта следует решать с учетом результатов рассмотрения изложенных замечаний и предложений".

Не поддержал концепцию законопроекта и комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Об этом сказано в письме председателя комитета Андрея Клишаса в комитет верхней палаты по аграрно-продовольственной политике.

Он обращает внимание, что в случае принятия поправок могут быть применены "любые способы и меры, в том числе жестокие и влекущие гибель, увечья животных", также не будет являться обязательной передача найденных животных их владельцам, сообщают "Ведомости".