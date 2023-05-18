Кремль раскритиковал законопроект о праве регионов распоряжаться бродячими животными

18 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото: Накануне.RU

Кремль раскритиковал законопроект о праве регионов распоряжаться бродячими животными

Государственно-правовое управление президента России раскритиковало проект закона о передаче на региональный уровень полномочий по решению вопросов, связанных с бездомными животными.

Не поддержали документ и в экспертном управлении главы государства. Речь идет о законопроекте, внесенный в Госдуму 12 апреля. Авторы настаивали на том, что в большинстве субъектов проблемы с бездомными животными не решаются с помощью способа ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат). Поэтому они предложили дать право принимать собственную нормативную базу по обращению с бродячими собаками.

Начальник ГПУ, помощник президента Лариса Брычева в письме на имя полпреда главы государства в Госдуме Гарри Минха указала, что поправками в тот же закон от 14 июля 2022 года к полномочиям органов госвласти субъектов отнесено установление порядка осуществления деятельности по обращению с бездомными животными в соответствии с методическими указаниями правительства. Тогда же были уточнены и мероприятия, которые проводятся в отношении бездомных животных. "Предлагаемые законопроектом изменения не согласуются" с этими нормами.

Также юристы Кремля отметили некорректность положения законопроекта, согласно которому порядок организации мероприятий по обращению с животными устанавливается по решению губернатора. Глава региона не может принимать решение о регулировании соответствующих отношений законом субъекта, а обладает лишь правом законодательной инициативы, отметила глава ГПУ.

В отзыве говорится, что законопроект не поддерживается не только экспертным управлением Кремля, но есть также замечания регионов: губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

В письме отмечается, что "вопрос о целесообразности поддержки законопроекта следует решать с учетом результатов рассмотрения изложенных замечаний и предложений".

Не поддержал концепцию законопроекта и комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Об этом сказано в письме председателя комитета Андрея Клишаса в комитет верхней палаты по аграрно-продовольственной политике.

Он обращает внимание, что в случае принятия поправок могут быть применены "любые способы и меры, в том числе жестокие и влекущие гибель, увечья животных", также не будет являться обязательной передача найденных животных их владельцам, сообщают "Ведомости".

Теги: животные, законопроект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети