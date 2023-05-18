18 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

Новак: С Ираном разрабатываются 10 новых месторождений нефти и газа

В настоящее время Россия совместно с Ираном разрабатывает десять новых месторождений газа и нефти.

Как заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, российская компания успешно реализует несколько проектов, рассматриваются дополнительные.

"Что касается разрабатываемых месторождений топлива, шесть из них рассматривают в данный момент нефтяные компании, а еще два - газовые", - сказал Новак.

Кроме того, стороны уже обсудили все технические вопросы. В данный момент эксперты оценивают коммерческие условия и прорабатывают их с партнерами из Ирана. 

Ранее Новак сообщил о том, что уже почти все расчеты за российские энергоресуры проводятся не в долларах и евро, а в национальных валютах: рублях, юанях, рупиях, дирхамах и других.

Теги: Новак, Иран, газ, нефть


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