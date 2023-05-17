Более 20 туристов из РФ пострадали при аварии катера в Таиланде

Около 30 туристов, в том числе россияне, получили травмы в результате аварии катера у острова Пхукет (Таиланд).

По данным консульства в Пхукете, все доставленные в больницы туристы из России находятся в стабильном состоянии, передает РИА Новости.

Baza пишет, что всего на борту находилось 37 человек, 21 из них - граждане РФ. По данным телеграмм-канала, катер столкнулся с туристической вышкой. Инцидент произошел в 100 метрах от берега, около пирса бухты Чалонг. Предварительной причиной ЧП стала халатность капитана судна.