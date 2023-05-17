Губернатор Белгородской области опроверг сообщения об обстреле региона танком ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию об обстреле приграничных территорий украинским танком.

"Очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками. Перепроверили – неправда", - заявил Гладков в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

Глава региона также прокомментировал информацию об обстреле области фосфорными бомбами. "Есть определенные признаки, но нужно подтверждение следственных органов", - сказал Гладков.

Ранее телеграм-канала Mash сообщил, что ВСУ впервые обстреляли территорию России из танка. Якобы машину подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района.

16 мая телеграм-каналы сообщили, что ВСУ обстреляли Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа. Применение таких снарядом запрещено Женевской конвенцией.