17 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: пресс-служба президента Украины

МИД РФ подтвердил продление зерновой сделки на два месяца

Зерновая сделка продлевается на два месяца, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку турецких инициатив по этому вопросу. Он пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки, пишет РИА Новости.

МИД России подтвердил продление сделки на два месяца. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что "перекосы" в ее выполнении необходимо исправить в кратчайшие сроки.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки.

Теги: зерновая сделка, мид рф, эрдоган


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