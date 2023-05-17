CNN: ЗРК Patriot в Киеве получил минимальные повреждения после российской атаки

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве "практически не пострадал" в ходе российского ракетного удара, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации США.

По информации телеканала, "повреждения системы Patriot после российской ракетной атаки минимальны". Система функционирует, радиолокационный компонент, один из основных элементов, не был поврежден.

Отмечается, что США отправили инспектора для оценки состояния установки. Чиновники не считают, что систему нужно будет вывозить из Украины для починки.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США. По данным источников, носитель российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве из воздушной засады. Боевые расчеты противника ничего не смогли предпринять для защиты зенитных систем.