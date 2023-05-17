17 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: t.me/mchs66

В свердловском поселке Буланаш загорелся склад на площади 400 кв.м.

Очередной серьезный пожар произошел в Свердловской области. Как сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС, в поселке Буланаш Артемовского городского округа загорелся склад готовой продукции и аппаратуры птицефабрики.

Сообщение о пожаре в промзоне поступило сегодня в 19:23.

пожар в поселке Буланаш(2023)|Фото: t.me/mchs66

По данным ведомства, самостоятельно эвакуировались 30 человек. Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила 400 кв.м.

В 20:38 открытое горение было локализовано, добавили в МЧС.

Теги: буланаш, пожар, склад


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