«Их трогает собственное благополучие, благосостояние и возможность заниматься самодурством»: Пригожин высказался о бюрократической элите России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил принцип действия бюрократической элиты России.

По словам предпринимателя, представители бюрократических элит пытаются задеть его, используя различные механизмы. В качестве примера Пригожин привел его сообщение про дедушку, которое было оценено как своеобразное оскорбление президента России.

«Это принцип коллективного паразита — когда ты чувствуешь опасность, нужно заявлять, что это была опасность более высокому уровню. Потому что более высокий уровень тебя должен от этой опасности защитить», — подчеркнул бизнесмен.

Он также добавил, что бюрократам нет дела до чужих жизней, поскольку их заботит только собственное благополучие и возможность благодаря имеющейся власти заниматься самодурством.

«Их трогает собственное благополучие, наличие места в этой паразитирующей цепочке, их благосостояние и возможность заниматься самодурством, используя полученную власть», — приводит аудиосообщение Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, ранее, говоря о «снарядном голоде» ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовск) основатель формирования раскритиковал некого «счастливого дедушку». Имени бизнесмен называть не стал, предложив журналистам самим догадаться, кого он имел ввиду.