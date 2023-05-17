СМИ: Экс-бойфренда Волочковой подозревают в избиении жены до полусмерти

Экс-бойфренд Анастасии Волочковой, 46-летний банщик Сергей Кузнецов до полусмерти избил свою жену Анастасию. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое: у девушки закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, множественные ушибы и ссадины на лице и теле, передает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Кузнецова задержали. Он, якобы, сообщил, что причиной ссоры с супругой стала ревность. Мужчина утверждает, что жена призналась ему в измене. После ее избиения он сбежал из московской квартиры.

На Кузнецова возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", в ближайшие дни ему рассмотрят меру пресечения.

Кузнецов стал известен после передачи "Давай поженимся" на Первом канале. Там он закрутил роман с Анастасией Волочковой. Пара слетала на Мальдивы, а потом рассталась.