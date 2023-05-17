17 Мая 2023
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Фото: Wikimedia / Третьяковская галерея

В Третьяковскую галерею пока не поступали документы для передачи иконы "Троица" РПЦ – СМИ

Третьяковская галерея пока не получала документов, подтверждающих, что музей должен передать икону "Святая Троица" Андрея Рублева Русской православной церкви, передает RTVi со ссылкой на источник в галерее.

О решении ранее заявили в самой РПЦ, а также несколько сумбурно прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, он заявил, что решение было принято из "гуманитарных соображений", продиктовано значимостью реликвии для верующих, и в процессе его принятия президент посоветовался с представителями культурного сообщества. При этом он не сослался ни на одну норму законодательства, которая позволяет передачу национального достояния такой структуре как РПЦ.

Источник телеканала говорит, что икона нуждается в реставрации и экспонировать ее невозможно, в текущем состоянии она может быть передана в другое учреждение только для восстановительных работ. Выдача "Троицы" любому другому учреждению невозможна по закону без решения реставрационного совета. Такой совет, по словам инсайдера, состоялся, и выводы однозначные: произведение искусств выдавать РПЦ нельзя.

Теги: третьяковская галерея, реставрация, икона, троица, рпц


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