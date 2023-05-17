ВС России нанесли удар по крупному складу с боеприпасами на заводе в Николаеве
ВС РФ нанесли групповой удар по крупному украинскому складу боеприпасов в Николаеве, сообщает Минобороны России.
По данным военного ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Склад был оборудован на территории судоремонтного предприятия.
В ночь на 16 мая объекты военного назначения на территории Киева и Киевской области подверглись мощному ракетному удару ВС РФ.
CNN со ссылкой на американского военного чиновника передает, что российские военные нацелились на командные центры в Киеве и другие важные объекты.