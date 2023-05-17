17 Мая 2023
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз&quot;

В Ноябрьске проходит слет молодых нефтяников

Слет молодых специалистов добывающих предприятий "Газпром нефти" начался сегодня в Ноябрьске. В нем участвуют около 120 человек из 14 российских городов, а также из Сербии.

Как передает корреспондентНакануне.RU, цель молодежного форума – сформировать единое сообщество, активно вовлеченное в развитие компании и способствующее повышению привлекательности региона.

Концепция слета – "Ноябрьск. Точка старта". Выбор места встречи обусловлен тем, что в Ноябрьске базируется один из ключевых активов "Газпром нефти" – "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". Предприятие, напомним, разрабатывает 37 месторождений с уникальными геологическими условиями и занимает лидирующие позиции в отрасли по внедрению новых технологий.

"Наше предприятие – один из крупнейших работодателей округа. По итогам прошлого года мы показали рост производства и не планируем снижать темпы. Мы обладаем уникальными компетенциями в работе с трудноизвлекаемыми запасами и зрелыми месторождениями, многие сотрудники, прошедшие школу "Ноябрьскнефтегаза", успешно продолжают карьеру в других проектах "Газпром нефти". Поэтому для нас не было никаких сомнений в определении концепции слета. Уверен, он станет для молодых специалистов стартом карьеры, даст им возможность продемонстрировать свои достижения и проявить инициативу", – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Слет молодых специалистов добывающих предприятий "Газпром нефти"(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Форум начался с панельной дискуссии "Открытый диалог". Темами для обсуждения стали созданные в регионе условия для привлечения молодых специалистов, а также вклад «Газпром нефти» в развитие ЯНАО. Компания выступает стратегическим партнером властей округа и активно участвует в реализации социально значимых проектов.

Первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин отметил, что Ямал – один из самых "молодых" регионов России: средний возраст жителей – всего 34 года.

"К нам возвращаются после учебы в вузах, к нам приезжают молодые специалисты со всей страны. И это не случайно. Сегодня Ямал становится центром притяжения науки и технологий, самых передовых решений в разных сферах. Это территория больших проектов и вызовов, возможность для молодежи проявить себя, проложить хороший карьерный и личный путь развития. А округ делает все для того, чтобы молодым людям было комфортно в нашем арктическом регионе", – рассказал замгубернатора.

Слет молодых специалистов добывающих предприятий "Газпром нефти"(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

В этом году российские студенты назвали "Газпром нефть" лучшим работодателем для начала карьеры в нефтяной отрасли. Работа с молодежью и создание условий для расширения компетенций молодых специалистов входят в число приоритетных задач компании. Участники слета в Ноябрьске представят проекты, направленные на внедрение новых подходов к решению актуальных отраслевых задач. Также состоятся экомарафон по высадке деревьев, мастер-класс по искусству презентации, мотивационные тренинги, интеллектуальные игры, волонтерские акции. Кроме того, программа форума предусматривает знакомство с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера.

Теги: слет молодых нефтяников, "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"


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