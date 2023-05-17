В Екатеринбурге восстановили и поставили на рельсы паровоз из парка Энгельса

Разрисованный и побитый паровоз из парка им. Энгельса в Екатеринбурге восстановили до рабочего состояния. Теперь он пополнит число экспонатов Музея узкоколейных железных дорог на Свердловской детской железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, для реставрации узкоколейного паровоза 157С-063 были подняты архивы, заново разработана необходимая техническая документация, по которой затем изготавливались узлы и агрегаты. Восстановили котел, топку, парораспределительный и другие механизмы.

"В ходе реконструкции пришлось осваивать многие технологии, применявшиеся в 30-е годы прошлого века: например, клепку и чеканку при ремонте барабана котла. Элементы внешней обшивки и интерьера были созданы заново", - поделились в пресс-службе.

Сейчас паровоз находится в депо малой магистрали в парке Маяковского, где его можно увидеть в рамках экскурсий. После того, как художники закончат с приданием ему аутентичной окраски, состав выставят в Ночь музеев на открытой площадке ДЖД. Увидеть его "на ходу" можно будет в особых случаях, например, он уже участвовал в торжествах ко Дню Победы.

Напомним, узкоколейный паровоз 157С-063 был построен на заводе "Красное Сормово" в 1936 году, после чего до 1983 года трудился на Кировградском медеплавильном комбинате. С тех пор и до конца 2014 года служил элементом детской площадки в парке им. Энгельса, являясь его визитной карточкой.

Был отправлен на реставрацию с позволения мэрии. Взамен свердловская магистраль предоставила парку специально подготовленную модель подвижного состава, чтобы сохранить его традиционный облик.