В Екатеринбурге восстановили и поставили на рельсы паровоз из парка Энгельса

17 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Свердловская железная дорога

В Екатеринбурге восстановили и поставили на рельсы паровоз из парка Энгельса

Разрисованный и побитый паровоз из парка им. Энгельса в Екатеринбурге восстановили до рабочего состояния. Теперь он пополнит число экспонатов Музея узкоколейных железных дорог на Свердловской детской железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, для реставрации узкоколейного паровоза 157С-063 были подняты архивы, заново разработана необходимая техническая документация, по которой затем изготавливались узлы и агрегаты. Восстановили котел, топку, парораспределительный и другие механизмы.

"В ходе реконструкции пришлось осваивать многие технологии, применявшиеся в 30-е годы прошлого века: например, клепку и чеканку при ремонте барабана котла. Элементы внешней обшивки и интерьера были созданы заново", - поделились в пресс-службе.

реставрация паровоза из парка Энгельса(2023)|Фото: Свердловская железная дорога

реставрация паровоза из парка Энгельса(2023)|Фото: Свердловская железная дорога

реставрация паровоза из парка Энгельса(2023)|Фото: Свердловская железная дорога

Сейчас паровоз находится в депо малой магистрали в парке Маяковского, где его можно увидеть в рамках экскурсий. После того, как художники закончат с приданием ему аутентичной окраски, состав выставят в Ночь музеев на открытой площадке ДЖД. Увидеть его "на ходу" можно будет в особых случаях, например, он уже участвовал в торжествах ко Дню Победы.

Напомним, узкоколейный паровоз 157С-063 был построен на заводе "Красное Сормово" в 1936 году, после чего до 1983 года трудился на Кировградском медеплавильном комбинате. С тех пор и до конца 2014 года служил элементом детской площадки в парке им. Энгельса, являясь его визитной карточкой.

Был отправлен на реставрацию с позволения мэрии. Взамен свердловская магистраль предоставила парку специально подготовленную модель подвижного состава, чтобы сохранить его традиционный облик.

Теги: парк Энгельса, паровоз, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети