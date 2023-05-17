СМИ сообщили о попытке похищения сына премьер-министра Армении

СМИ сообщили о попытке похищения 23-летнего сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота.

Издание "Айкакан жаманак", которое, по некоторым данным, принадлежит семье Пашиняна, сообщило, что молодого человека пытались схватить рядом с его домом. Пашиняна-младшего заставили сесть в автомобиль, но ему удалось выпрыгнуть из машины, после чего его сбили сообщники похитителей, которые ехали на машине сзади.

Также газета сообщает, что к похищению может быть причастна общественная организация "Зов сыновей" (создана родителями военнослужащих, погибших в карабахской войне осенью 2020 года).

В апреле этого года появились слухи о нападении неизвестных на Ашота Пашиняна. Сообщалось, что атаку подготовили "из-за рубежа". Однако сам сын премьер-министра опроверг информацию, заявив, что на него никто не нападал.