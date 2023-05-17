Комарова назначила руководителя департамента по управлению государственным имуществом Югры

Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой на должность директора департамента по управлению государственным имуществом автономного округа назначена Светлана Петрик, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В новой должности Светлана Петрик будет курировать вопросы нормативно-правового регулирования управления государственным имуществом, оказания государственных услуг в сферах управления государственным имуществом, земельных и кадастровых отношений.

Светлана Петрик родилась в 1982 году в городе Галич Костромской области. Имеет высшее образование по специальности "Экономика и управление аграрным производством".

До настоящего времени, с апреля 2022 года, Светлана Петрик занимала должность заместителя директора департамента экономического развития Югры. До этого с 2018 года работала в администрации Сургута, занимала должности начальника отдела инвестиций и проектного управления инвестиций и развития предпринимательства, начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма. До перехода на муниципальную службу в автономном округе трудилась на различных должностях в организациях и на предприятиях Костромской и Московской областей.

К обязанностям директора департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Светлана Петрик приступает с 18 мая 2023 года.