Суд заставил чиновников Среднеуральска создать в городе маневренный жилой фонд

Суд обязал администрацию Среднеуральска создать маневренный жилой фонд. Это произошло после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что на территории городского округа в нарушение федерального закона нет жилых помещений маневренного фонда. Более того, как выяснили в прокуратуре, средства для приобретения таких квартир в бюджете не предусмотрены.

"Назначение маневренного жилого фонда состоит в том, чтобы при возникновении определенных обстоятельств, в том числе чрезвычайного характера, оперативно предоставить для временного проживания пригодные жилые помещения гражданам, оставшимся без жилья", - пояснили в ведомстве.

Прокурор Среднеуральска направил иск и потребовал возложить на чиновников администрации муниципалитета обязанность по созданию маневренного жилого фонда. Суд эти требования полностью поддержал.

В прокуратуре пообещали, что проконтролируют исполнение судебного решения.