17 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Суд заставил чиновников Среднеуральска создать в городе маневренный жилой фонд

Суд обязал администрацию Среднеуральска создать маневренный жилой фонд. Это произошло после вмешательства прокуратуры.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что на территории городского округа в нарушение федерального закона нет жилых помещений маневренного фонда. Более того, как выяснили в прокуратуре, средства для приобретения таких квартир в бюджете не предусмотрены.

"Назначение маневренного жилого фонда состоит в том, чтобы при возникновении определенных обстоятельств, в том числе чрезвычайного характера, оперативно предоставить для временного проживания пригодные жилые помещения гражданам, оставшимся без жилья", - пояснили в ведомстве.

Прокурор Среднеуральска направил иск и потребовал возложить на чиновников администрации муниципалитета обязанность по созданию маневренного жилого фонда. Суд эти требования полностью поддержал.

В прокуратуре пообещали, что проконтролируют исполнение судебного решения.

Теги: суд, жилье, прокуратура, Среднеуральск


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