17 Мая 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В вузах предложено привлекать студентов и преподавателей к оценке качества образования

Педагогов и учащихся предложено привлечь к внутренней оценке качества образования в вузе и проводить такую оценку ежегодно. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Авторы считают, что для развития образования необходимы не только внешние - государственная и экспертная - оценки, но и внутренняя, выражающая мнение обучающихся и преподавателей "в отношении качества образовательных услуг".

Сейчас образовательные организации ввиду отсутствия регламентации проведения внутренней оценки качества образования проводят ее по-разному. По данным Минобрнауки РФ, мнение обучающихся учитывается в 40% вузов при составлении плана воспитательной работы и оценке качества преподаваемой дисциплины. Самой распространённой формой является анкетирование.

В 2022 году Минобрнауки совместно с Комитетом Государственной Думы по молодежной политике был проведен мониторинг 30 ведущих вузов России из 9 городов, который показал, что там поддерживают идею привлекать обучающихся к оценке качества образовательного процесса. Администрации образовательных организаций, в свою очередь, получат полезную информацию от обучающихся и педагогических работников о проводимом образовательном процессе.

Теги: вузы, студенты, преподаватели, образование


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