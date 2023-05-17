17 Мая 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

Памфиловой поступает все больше требований отменить трехдневное голосование

Все больше парламентариев указывают главе Центризбиркома России на несоответствие текущих реалий и до сих пор действующих экстренных положений. Речь о завершении пандемии коронавируса и трехдневном голосовании.

"5 мая ВОЗ официально объявила о завершении пандемии коронавируса. Напомню, что именно коронавирус и конкретно позиция ВОЗ были мэрией Москвы использованы как основание для запрета оппозиционных митингов в столице (провластные все равно проводились), а для ЦИК коронавирус стал основанием для введения многодневного и электронного голосования в 2020 году, которые открыли масштабные возможности для фальсификаций результатов. Все объяснялось заботой о нашем здоровье", - пишет в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

"Теперь эта забота уже официально стала неактуальной, поэтому я направил письмо председателю ЦИК Памфиловой Э.А. с просьбой инициировать отмену многодневного и электронного голосования, вернувшись к однодневному и очному голосованию (как было раньше и сейчас сохраняется в той же бурлящей Турции)", - добавляет депутат.

Ранее с аналогичной просьбой к Памфиловой обратилась сенатор Елена Афанасьева. Она указывает, что "норма, приемлемая в условиях пандемии, не должна превратиться в постоянную". Афанасьева подчеркивает, что однодневное голосование избавит членов избирательных комиссий от колоссальной нагрузки и сэкономит бюджетные средства.

Примечательно, что на протяжении всего пандемийного периода Памфилова одобрительно высказывалась о многодневном голосовании, заявляла, что это удобный и поддерживаемый гражданами формат. Еще в 2021 году она заявила, что "граждане однозначно поддерживают многодневное голосование", и с этой точки зрения речи об отказе от новой практики быть не может.

Теги: элла памфилова, трехдневное голосование, центризбирком, евгений ступин


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