Орлов: Содержимое капсулы времени поместят в Музей истории Екатеринбурга

Содержимое капсулы времени, которую собираются вскрыть за день до 300-летнего юбилея уральской столицы, поместят в Музей истории Екатеринбурга. Об этом журналистам рассказал глава города Алексей Орлов.

Напомним, что капсула времени находится на Плотинке с 1973 года. Там должны находиться обращения к потомкам, записи художественных кинофильмов и песен региона, а также, по словам Орлова, вероятно, и аппаратура для просмотра этих самых записей. Торжественная церемония вскрытия состоится 18 августа этого года. В музей же отправится не только все содержимое, но и сам люк.

Градоначальник также напомнил, что новая капсула будет заложена 18 ноября - в "ноябрьский юбилей" города. Сама капсула будет сделана из карбона - более прочного материала, размер собираются оставить тот же. Содержимое тоже пока обсуждают. По слова Орлова, сначала предстоит узнать, что нам поведали в посланиях из прошлого, и уже отталкиваться от этого, чтобы соблюсти традицию. В капсулу уже хотят поместить аппаратуру для просмотра фото и видео, возможно современный смартфон, а также проект Генплана Екатеринбурга.

"Так мы покажем будущим поколениям, как сегодня сообщество архитектурное, урбанисты, жители видят развитие города до 2045 года", - сказал Алексей Орлов.

Напомним, что жители Екатеринбурга также могут предложить предметы, которые стоит передать потомкам через 50 лет. Свои идеи можно оставить на официальном сайте к 300-летию города.