17 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект о ресторанном сборе на участников СВО

Предложено отчислять 1% со счетов в кафе, ресторанах и ночных клубах в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Такой законопроект внесен сегодня в Госдуму.

Государственный фонд "Защитники Отечества" был создан указом президента 3 апреля. Документ регламентирует вопрос аккумулирования отчисленных средств и их направления исключительно на финансовое обеспечение поддержки участников СВО.

Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека и гораздо меньше чаевых. Зато это создаст положительный эффект в рамках всей страны, считают авторы инициативы.

Теги: законопроект, СВО, сбор


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