17 Мая 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

МВД: Администраторы региональных Telegram-каналов задержаны по подозрению в вымогательстве

МВД РФ сообщило о задержании администраторов Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве.

По данным ведомства, они занимались освещением повестки крупных регионов, а за установку "блока на негатив" просили деньги.

"Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что задержаны диджитал-директор PR-агентства, замначальника отдела государственного предприятия и профессиональный журналист, который писал тексты.

Как пишет Baza, по предварительным данным, речь идет о задержании администраторов телеграм-каналов, работавших по многим регионам страны. Среди них "Уфимская куница", "Ляпкин тяпкин", "Ханты и Манси", "Держиморда".

Напомним, за последнее время было возбуждено несколько таких дел, по ним задерживались администраторы и владельцы Telegram-каналов. В частности, два связанных с Ксенией Собчак человека, коммерческий директор ее холдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, проходят по уголовному делу о вымогательстве. Если их признают виновными, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В случае с задержанием владельцев Telegram-канала "Сканер" заявителем по делу выступил директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко.

Теги: Telegram-каналы, администраторы, МВД, вымогательство


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