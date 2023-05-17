17 Мая 2023
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Фото:Накануне.RU

Школьники Москвы заняли первое место в мире по пониманию текста

Московские школьники стали лидерами по навыкам чтения и понимания текста среди 65 участвовавших стран и территорий. Таковы результаты международного исследования PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) за 2021 год.

В исследовании участвовали 5745 учеников четвертых классов из 174 городских школ, выбранных в случайном порядке. Школьники читали тексты и выполняли задания к ним. Школьники Москвы набрали 598 баллов, опередив Сингапур (587) и Гонконг (573). При этом Москва стала единственным регионом, где все 100% учащихся преодолели минимальный порог 400 баллов. В том числе 35% детей показали набрали высший балл (625+). В среднем по другим странам только 7% школьников показывают такой результат.

В 2016 году Москва тоже была первой в этом рейтинге.

В 2021 году Россия вышла на первое место по качеству начального образования по итогам исследования PIRLS. Хотя ранее экс-министр просвещения Ольга Васильева говорила, что у школьников очень низкий уровень понимания текстов.

Интересно, что в среднем по всем странам родители 67% школьников сообщили, что дистант отрицательно сказалась на успеваемости ребенка. Только 19% родителей отметили, что он никак не повлиял на успеваемость.

Теги: школа, чтение, исследование


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