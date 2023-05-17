17 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Там, где Красный крест посещает российских пленных, зверств нет - Москалькова

У аппарата российского уполномоченного по правам человека и Международного комитета красного креста (МККК) налажено сотрудничество по вопросам проверки состояния российских военнопленных на Украине, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая в Госдуме.

"Сотрудники МККК посещают российских пленных на Украине. Там, где пленных посещают, нарушений Женевской конвенции нет, зверств нет", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что процесс обмена и возвращения военнопленных в целом налажен, но нет структуры, которая бы помогала уехать гражданским лицам. Между тем, по данным Москальковой, около 200 граждан Украины – политики, журналисты, священники – хотели бы приехать в Россию, поскольку подвергаются гонениям за свои пророссийские взгляды на Украине.  

Теги: красный крест, военнопленные, татьяна москалькова


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