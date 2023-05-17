Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры

Главы Казахстана и Китай Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры. Темами стали, в частности, экономическое сотрудничество двух стран.

Для Казахстана, сообщил Токаев, КНР имеет особое значение. У стран общая цель – активизация двусторонних отношений, приводит слова Токаева его пресс-служба. Казахстан и Китай объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. По итогам 2022 г. объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более $31 млрд.

"Полагаю, такими темпами, в ближайшее время мы сможем достичь цели по доведению товарооборота до $35 млрд. Поэтому предлагаю наметить новую планку в $40 млрд к 2030 г.", - сказал Токаев.

Во время переговоров лидеры двух стран обсудили развитие всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке. Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.