17 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Алексей Пономарчук / alexeyponomarchuk.com

"Выход из лифта": в Екатеринбурге коллекцию одежды представили в виде перфоманса

Уральский бренд "два ноль" при поддержке компании "Атомстройкомплекс" и продакшн студии TWINBRTHRS провел презентацию своей новой коллекции одежды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", мероприятие прошло в вестибюле комплекса апартаментов "Свобода Residence" на Шейнкмана, 60 в Екатеринбурге. Перфоманс называется "Выход из лифта", в центре его внимания – образ человека в лифте как "человека в футляре". Покидая кабину, где все понятно и под контролем, он попадает в хаос реальной жизни, но обретает свободу.

Коллекция состоит из худи, перешитых из винтажных толстовок и обрезков ткани, широких брюк из плотной джинсы и вельвета с элементами клетчатых рубашек, а также жилетов на магнитных застежках и сумок. Организаторы показа – основатели бренда "два ноль" Никита Литвиненко (Шувакиш) и Михаил Ломовцев (дизайнер и музыкант Low103), также написавший для перфоманса музыку. Куратором выступила Анна Решеткина.

"Свобода – это умение принять неопределенность, способность выйти из внутренних рамок и освободиться от тисков собственных ожиданий от мира. В этом состоял ключевой смысл показа", - комментирует она.

Показ уральского бренда "два ноль" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Алексей Пономарчук / alexeyponomarchuk.com

Интерьеры вестибюля дома, ставшие площадкой для показа, были разработаны нью-йоркским архитектурным бюро Crosby Studios во главе с дизайнером Гарри Нуриевым. Гостями мероприятия стали друзья бренда, жильцы дома, а также участники флешмоба: необходимо было набрать в любом лифте определенную последовательность чисел и выложить видео об этом в социальную сеть. А пригласительными служили советские перфокарты, дополненные строчкой с датой и временем перфоманса.

Мероприятие поддержали Татьяна Заводовская ("Мы есть"), основатели бара "Самоцвет" Вячеслав Душин и Александр Елсаков, владельцы бистро "Неизвестный" Дмитрий и Татьяна Хомутовы, фотограф и владелец фото-студии fashion one Роман Митченко, Анжелика Кечкина (Karo design), дизайнеры Юрий Помелов, Дмитрий Заложных (Urals), Дмитрий Кочубей (Rice wear), рэпер Travma, группа "Два Обреза" и другие музыканты, ди-джеи, работники фэшн-индустрии и тусовщики. Посмотреть коллекцию одежды можно в пространстве "Маркет Арка" в ТЦ "Сила Воли".

Показ уральского бренда "два ноль" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Алексей Пономарчук / alexeyponomarchuk.com

Теги: коллекция, презентация, Екатеринбург


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