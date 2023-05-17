CNN: Центры управления в Киеве попали под воздушные удары ВС РФ

Российские военные нацелились на командные центры в Киеве и другие важные объекты, сообщает CNN со ссылкой на американского военного чиновника.

Источник телеканала предположил, что перейти к ударам по центрам российскую армию заставил угроза контрнаступления ВСУ. Кроме того, он обратил внимание, что российская армия выпустила большее число снарядов, чем обычно, что может быть связано с желанием внести путаницу в работу украинских систем ПВО.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США. В ночь на 16 мая объекты военного назначения на территории Киева и Киевской области подверглись мощному ракетному удару ВС РФ.