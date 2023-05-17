Погорельцам из Свердловской, Тюменской и Курганской областей выделят дополнительную помощь из федерального бюджета

Все финансовые запросы уральских регионов, особенно пострадавших из-за лесных пожаров, будут удовлетворены, пообещал президент России Владимир Путин на совещании, где губернаторы Свердловской, Тюменской и Курганской областей отчитались о борьбе с огнем.

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков предложил в дополнение к региональным выплатам помочь погорельцам средствами из федеральной казны, эту идею президент также поддержал.

Между тем, Куренков заявил, что прогноз по пожароопасной ситуации на Урале и юге Западной Сибири неблагоприятный.

Курганская область попросила выделить на ликвидацию всех последствий пожаров из резервного фонда правительства России 2,5 млрд руб., в то же время Тюменская область оценила ущерб в 175 млн руб. и пообещала справиться собственными силами.

Губернатор Тюменской области Александр Моор (как и его коллеги из соседних областей) обозначил природный фактор как одну из основных причин пожаров: "Была очень ранняя весна – первый ландшафтный пожар 27 марта, 1 апреля на всей территории сошел снежный покров. Сухая, очень теплая погода установилась, к ней добавился ветер с порывами до 25 метров в секунду".

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в регионе надзорные органы патрулировали леса и совершили более 4 тыс. выездов, в ходе которых выписали 2 тыс. административных штрафов. "На 17 мая ликвидированы 406 пожаров на 176 тыс. гектаров. Продолжает действовать 25 пожаров, нелокализованы 14 пожаров на 562 гектарах", - добавил губернатор.