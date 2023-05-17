Суд отказал фитнес-тренеру Сушко, осужденному за онанизм перед ребенком, в смягчении приговора

Бывшему фитнес-тренеру Алексею Сушко снова отказали в смягчении приговора. По словам прокурора, екатеринбуржец не досидел 6 месяцев и 2 дня. Именно на этот срок защита осужденного запрашивала более мягкое наказание.

Напомним, история началась еще в 2017 году, когда фитнес тренера Сушко обвинили в онанизме перед 7-летней девочкой прямо в холле фитнес-клуба. Инцидент попал на видео, однако многие не усмотрели в движениях осужденного эротического подтекста. Тем не менее, Сушко задержали в тот же день, а в 2018 году его отправили в исправительную колонию строгого режима на 8 лет с ограничением свободы на 2 года. Позднее суд снизил срок наказания до 6 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Чкаловский районный суд при участии представителя Свердловской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрел ходатайство адвоката о замене неотбытого срока на более мягкий вид наказания. Прокуратура выступила против, заявив, что осужденный не раскаялся в преступлении и не принял достаточных мер для взыскании в пользу потерпевшей компенсации вреда.

Против освобождения выступила и администрация исправительного учреждения.

Суд постановил оставить без удовлетворения ходатайство адвоката и оставил Сушко в колонии.