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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Управляющую компанию оштрафовали за гибель пермячки от падения льдины с крыши

Управляющая компания "Кристалл", с крыши дома которой упала льдина, убившая насмерть женщину, привлечена к административной ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кировского районного суда Перми.

После трагедии была проведена прокурорская проверка, во время которой на крыше дома обнаружили скопления снега и наледи. Материалы проверки с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении управляющей компании были направлены мировому судье.

Мировой судья в ходе рассмотрения дела выяснил, что управляющая компания в декабре прошлого года заключила договор подряда по очистке кровли дома. Однако работы не велись: в марте компания получала неоднократные предостережения от властей о том, что на крыше образовались сосульки и лед. Нарушения так и не устранили, что в итоге привело к трагедии.

Установив вину юридического лица в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ), мировой судья назначил штраф в размере 130 тысяч рублей.

Постановление по делу об административном правонарушении не вступило в законную силу, управляющей компании предоставлены 60 дней для уплаты штрафа в добровольном порядке.

Напомним, трагедия произошла этой весной. Утром, 24 марта, с крыши дома на прохожую рухнула ледяная глыба. Женщина погибла до приезда "скорой". Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Теги: управляющая компания кристалл. ледяная глыба, льдина, штраф, административная ответственность


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