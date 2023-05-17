Управляющую компанию оштрафовали за гибель пермячки от падения льдины с крыши

Управляющая компания "Кристалл", с крыши дома которой упала льдина, убившая насмерть женщину, привлечена к административной ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кировского районного суда Перми.

После трагедии была проведена прокурорская проверка, во время которой на крыше дома обнаружили скопления снега и наледи. Материалы проверки с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении управляющей компании были направлены мировому судье.

Мировой судья в ходе рассмотрения дела выяснил, что управляющая компания в декабре прошлого года заключила договор подряда по очистке кровли дома. Однако работы не велись: в марте компания получала неоднократные предостережения от властей о том, что на крыше образовались сосульки и лед. Нарушения так и не устранили, что в итоге привело к трагедии.

Установив вину юридического лица в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ), мировой судья назначил штраф в размере 130 тысяч рублей.

Постановление по делу об административном правонарушении не вступило в законную силу, управляющей компании предоставлены 60 дней для уплаты штрафа в добровольном порядке.

Напомним, трагедия произошла этой весной. Утром, 24 марта, с крыши дома на прохожую рухнула ледяная глыба. Женщина погибла до приезда "скорой". Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".