17 Мая 2023
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Фото: t.me/silavpravdevshumkov

Путин поддержал идею о создании в УрФО усиленной противопожарной группировки МЧС

Президент России поддержал предложения уральских губернаторов по созданию в УрФО усиленной противопожарной группировки МЧС – из-за того, что леса в этом российском районе горят все чаще.

На совещании президента с правительством глава Зауралья Вадим Шумков не стал давать оценку причинам пожаров, которые охватили его регион и соседние, но уточнил, что это "и природные факторы, и его величество человеческий фактор".

Глава региона сослался на исследования ученых о климате. "Климат претерпевает серьезные изменения, особенно в южной части Западной Сибири. Уже седьмой год весна одинаковая. За 30 лет численность населения в Зауралье снизилось на 300 тыс., в основном за счет сельского населения. Более 1 млн га сельхозземель заброшено", - сообщил Шумков.

"Надо создать усиленную группировку МЧС в УрФО с передачей ей трех самолетов Ил-76, трех Бе-200 и пяти вертолетов Ми-8 с базировкой в Екатеринбурге и Кургане. Также можно направлять в регион силы МЧС из других регионов, где пожароопасный сезон начинается позже. У нас его пик сместился на апрель-май.", - предложил губернатор.

Он также предложил ряд других мер по снижению числа природных пожаров. Например, ограничения в дачной амнистии для ряда объектов, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности. В городах, находящихся в лесу, ввести упрощенный режим рубки леса для создания защитной полосы. Также он попросил усилить ответственность за намеренные поджоги: штраф или исправительные работы вне зависимости от ущерба.

Владимир Путин поддержал Шумкова и предложил подготовить проект поручений по всем перечисленным вопросам. "Многие вещи мы годами обсуждаем, а решение по ним откладывается и откладывается", - посетовал президент.

Теги: лесные пожары, вадим шумков, мчс, климат, погода


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