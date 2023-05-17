Дачникам Тобольского района выплатят компенсации за сгоревшие дома, бани и постройки

Владельцы дачных домов, уничтоженных природным пожаром в Тобольском районе, получат единовременные выплаты, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление регионального правительства подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выплаты производятся в связи с утратой садовых или жилых домов, расположенных на садовых земельных участках в СНТ "Росинка", "Березка - 1", "Здоровье", "Энергостроитель" и "Строитель", не являвшихся для владельца единственным жильем.

Размер выплат составит: 350 000 рублей за садовый или жилой дом, расположенный на садовом земельном участке, 200 000 рублей за баню, 50 000 рублей за все хозяйственные постройки, расположенные на садовом земельном участке. Если жилье единственное, то выплата будет рассчитана, исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади садового или жилого дома, определенной администрацией Тобольского района.

Ранее губернатор Александр Моор утвердил в регионе выплаты в 72 тысячи рублей за квадратный метр жилья. Напомним, в Тюмени действует режим ЧС. По данным на 17 мая в регионе на действуют пять лесных пожаров на площади 84 га, четыре из них локализовано на площади 83 га. За истекшие сутки зафиксировано четыре новых лесных пожара. Кроме того, в настоящий момент, в регионе действует девять ландшафтных пожаров на общей площади 1 885 га.