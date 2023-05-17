Рекламное агентство Ивлеевой проверяют на возможность неуплаты налогов, - Mash

Рекламное агентство блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой проверяют на возможность неуплаты налогов, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, письмо с требованием о предоставлении отчетности пришло на почту компании "Ивлеева продакшн" 12 мая. МВД просит предоставить договора, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы с 2020 по 2022 год.

Помимо фирмы Ивлеевой под подозрение попали еще около 20 различных ИП и ООО, с которыми блогерша могла сотрудничать, пишет телеграм-канал.

Ранее СМИ сообщили, что налоговики проводят проверки доходов блогеров со значительным числом подписчиков в соцсетях. В прошлом году ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать доходы. Тогда же готовилась методика выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности. Отмечалось, что инициирование дел против популярных блогеров можно назвать публичными результатами этой работы.