На благоустройство исторических кварталов Екатеринбурга направят более 237 млн рублей

17 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На благоустройство исторических кварталов Екатеринбурга направят более 237 млн рублей

Правительство Свердловской области распределило субсидию из федерального бюджета на обустройство исторического центра Екатеринбурга. Новые достопримечательности и средства навигации появятся уже в 2023 году.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, всего на благоустройство исторических кварталов столицы Урала будет направлено 237,1 млн рублей. В том числе 219,5 млн рублей выделено из федерального бюджета, 16,5 млн рублей – из бюджета Свердловской области и 1,1 млн рублей – средства самого муниципалитета. Кроме этого, будут привлечены внебюджетные источники.

Преобразование центра Екатеринбурга предполагает создание удобной навигации и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, обустройство дополнительных пространств для отдыха и появление новых арт-объектов. При этом туристические объекты должны быть объединены единым дизайн-кодом с учетом культурного наследия города.

туканова эльмира наилевна руководитель гбу свердловской области центр развития свердловской области(2015)|Фото: Накануне.ru

"Принятие постановления позволяет направить деньги Екатеринбургу на обустройство исторического центра города к 300-летию. Все работы должны быть завершены в этом году", - заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Напомним, недавно мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, где обсуждался текущий статус реализации проекта туристического кода уральской столицы.

Теги: кварталы, благоустройство, центр, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.04.2023 09:45 Мск Власти Екатеринбурга готовы приступить к реализации проекта туристического кода города
Ранее 09.09.2022 13:50 Мск В мэрии Екатеринбурга обсудили проект туристического кода города
Ранее 23.05.2022 08:03 Мск В Екатеринбурге создают туристический код города

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети