На благоустройство исторических кварталов Екатеринбурга направят более 237 млн рублей

Правительство Свердловской области распределило субсидию из федерального бюджета на обустройство исторического центра Екатеринбурга. Новые достопримечательности и средства навигации появятся уже в 2023 году.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, всего на благоустройство исторических кварталов столицы Урала будет направлено 237,1 млн рублей. В том числе 219,5 млн рублей выделено из федерального бюджета, 16,5 млн рублей – из бюджета Свердловской области и 1,1 млн рублей – средства самого муниципалитета. Кроме этого, будут привлечены внебюджетные источники.

Преобразование центра Екатеринбурга предполагает создание удобной навигации и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, обустройство дополнительных пространств для отдыха и появление новых арт-объектов. При этом туристические объекты должны быть объединены единым дизайн-кодом с учетом культурного наследия города.

"Принятие постановления позволяет направить деньги Екатеринбургу на обустройство исторического центра города к 300-летию. Все работы должны быть завершены в этом году", - заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Напомним, недавно мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, где обсуждался текущий статус реализации проекта туристического кода уральской столицы.