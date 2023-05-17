17 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

В Курской области обстрелян Кореневский район, зафиксировано 11 прилетов

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что сегодня со стороны Украины обстрелян Кореневский район, зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким.

Повреждены линии электропередачи, поселки обесточены, написал Старовойт в своем Telegram-канале. Как только позволит ситуация, аварийные бригады приступят к ремонтным работам.

Есть пострадавший – гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области. Ему оказывают всю надлежащую помощь, при необходимости он будет транспортирован в Курскую областную клиническую больницу.

Теги: Курская область, Роман Старовойт, обстрел


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