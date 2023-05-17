В Кремле видели обращение по делу ученых, подозреваемых в госизмене

В Кремле ознакомились с обращением ученых Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в защиту их коллег, арестованных по делу о госизмене. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не могут давать каких-либо комментариев во время расследования.

"Мы, действительно, видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции", - заявил Песков.

Он добавил, что обвинение "очень серьезное", человек может быть признан виновным только по решению суда.

"В ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях", - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее стало известно, что главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Он находится под домашним арестом.

В открытом письме сотрудники института заявили, что за год уже трое ученых-аэродинамиков были арестованы по этой статье, в том числе Звегинцев. В институте заявляют о невиновности коллег, подчеркивают, что знают их как патриотов и порядочных людей. Сотрудники института обратились к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".