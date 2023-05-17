17 Мая 2023
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Фото: ГИБДД Тюменской области

МЧС: Свердловская область – один из самых горимых субъектов России

Глава МЧС России Александр Куренков назвал Свердловскую область "одним из самых горимых субъектов в стране". Министр отчитался о ситуации с природными пожарами в трех урало-сибирских регионах: Свердловской, Курганской и Тюменской областях.

"В Свердловской области сгорело 455 строений, в том числе 160 жилых домов, где проживало 670 человек. Погибло 2 человека. В регионе продолжают действовать 27 очагов возгорания на площади 5 тыс. гектаров. По сравнению с предыдущим годом в Свердловской области в полтора раза увеличилось число пожаров и в 16 раз территория, пройденная огнем. Свердловская область стала одним из самых горимых субъектов страны. В зоне задымления оказалось шесть муниципалитетов, в том числе Екатеринбург", - рассказал Куренков на совещании президента РФ с правительством.

В соседней Тюменской области сгорели 30 жилых домов, сообщил Куренков. В Курганской области сгорело 612 жилых домов, в которых проживали более 2,7 тыс. человек, эвакуировано более 2 тыс. человек.

Теги: пожары, александр куренков, свердловская область


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