17 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург продлит договоры с владельцами киосков из-за санкций

В Екатеринбурге введена "киосочная амнистия", в рамках которой местная мэрия продлит договоры с владельцами киосков еще на два года. Об этом сегодня заявил глава уральской столицы Алексей Орлов. Причиной тому послужили санкции.

"С предпринимателями, которые пользуются объектами нестационарной торговли, принято решение продлить договоры на два года. Это для поддержки бизнеса в рамках санкционного давления", - заявил градоначальник.

Он также добавил, что одновременно с переподписанием договоров, горадминистрация уже разрабатывает новую схему размещения объектов нестационарной торговли.

Всего в схему нестационарных торговых объектов уральской столицы входит более 2 тысяч точек. Объекты, расположенные на земельных участках, не включенных в эту схему, являются несанкционированными. Кроме того, киоски и павильоны, не имеющие разрешительной документации, договора размещения объекта, также подлежат демонтажу.

Ранее владельцам самовольно установленных нестационарных объектов с момента получения уведомления о выносе или демонтаже дается 5 календарных дней на освобождение земельного участка в добровольном порядке, после чего городские власти вправе сделать это независимо от мнения владельца торгового имущества.

Теги: киоск, договор, санкции, Екатеринбург


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