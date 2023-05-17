Песков переадресовал МВД вопрос о задержании за сочетание желтого и синего

Пресс-секретарь президента РФ переадресовал МВД вопрос о том, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел. По его словам, это не является темой обсуждения для администрации президента России.

Отвечая на вопрос, видят ли в Кремле необходимость официальных разъяснений по вопросу, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел, Песков сообщил, что ему нечего сказать, потому что здесь же, если смотреть на букву закона, то никаких нет, естественно, в данном случае норм и правил, пишет РИА Новости. Он уточнил, что если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, то, наверное, и за разъяснениями надо обращаться туда.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД опубликовать разъяснение о том, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.

Предшествовало дискуссии по этому поводу то, что в Москве нескольких человек задержали за сочетания цветов в одежде. Baza сообщает, что на них составили протоколы по административной статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Кроме того, в одной из школ Югры директор обратилась в полицию с жалобой на то, что мать одной из учениц пришла за ребенком с "желто-синими" косичками.