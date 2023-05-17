Песков переадресовал МВД вопрос о задержании за сочетание желтого и синего

17 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото:Накануне.RU

Песков переадресовал МВД вопрос о задержании за сочетание желтого и синего

Пресс-секретарь президента РФ переадресовал МВД вопрос о том, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел. По его словам, это не является темой обсуждения для администрации президента России.

Отвечая на вопрос, видят ли в Кремле необходимость официальных разъяснений по вопросу, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел, Песков сообщил, что ему нечего сказать, потому что здесь же, если смотреть на букву закона, то никаких нет, естественно, в данном случае норм и правил, пишет РИА Новости. Он уточнил, что если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, то, наверное, и за разъяснениями надо обращаться туда.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД опубликовать разъяснение о том, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.

Предшествовало дискуссии по этому поводу то, что в Москве нескольких человек задержали за сочетания цветов в одежде. Baza сообщает, что на них составили протоколы по административной статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Кроме того, в одной из школ Югры директор обратилась в полицию с жалобой на то, что мать одной из учениц пришла за ребенком с "желто-синими" косичками.

Теги: Дмитрий Песков, цвета, синий, желтый


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.05.2023 09:29 Мск В Госдуме призвали МВД разъяснить, что сочетание желтого и синего — не повод для задержания

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети