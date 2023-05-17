В Сургуте подросток попал в больницу после 12-часовой игры в компьютер

В Сургуте был госпитализирован 15-летний подросток после 12-часовой игры за компьютером.

Школьник всю ночь провел в компьютерном клубе, а когда вернулся домой у юноши случился эпилептический приступ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, организована процессуальная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

После проведения полного объема проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.