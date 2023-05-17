17 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

От ковида погибло около 500 российских врачей - омбудсмен

В России от ковида погибли 500 врачей, такова оценка уполномоченного по правам человека при президенте РФ.

Омбудсмен Татьяна Москалькова выступила за предоставление льгот детям погибших врачей при поступлении в медицинские вузы (речь о поступлении вне конкурса – по отдельной квоте). Таким образом она поддержала инициативу депутатов Госдумы, которые возмутились отсутствием таких возможностей у детей погибших врачей, хотя у детей участников СВО аналогичные возможности есть.

"Приблизительно 500 врачей погибло от ковида. Даже если у половины этих людей дети захотят продолжить династию и стать врачом – им нужно помочь", - сказала Москалькова, выступая в Госдуме.

По данным руководителей комитетов Госдумы по здравоохранению и высшему образованию, профильные министерства давали отрицательные отзывы на законопроекты с такой инициативой. Спикер палаты Вячеслав Володин предложил обратиться в правительство повторно и настоять на своем предложении.

Теги: ковид, татьяна москалькова, врач, династия, льготы


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