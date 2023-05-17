17 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область В России
Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга задержан дебошир, хулиганивший и куривший в самолете

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали дебошира, который во время полета хулиганил и курил прямо в самолете.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, 16 мая в дежурную часть поступил сигнал, что к прибывающему воздушному судну рейсом "Чита – Екатеринбург" срочно требуется наряд полиции. Оперативно прибывшие силовики установили возмутителя спокойствия – 39-летнего уроженца Забайкалья. Мужчина был пьян.

Согласно акту командира самолета, данный пассажир во время полета выражался нецензурной бранью и курил в туалетной комнате воздушного судна. На замечания бортпроводников он никак не реагировал. Полицейские доставили нарушителя в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово.

Там на скандалиста составили сразу три административных протокола. В общей сложности за курение на борту и мелкое хулиганство его оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.

Напомним, недавно в Кольцово был задержан пьяный рецидивист, который устроил дебош на борту самолета "Сочи – Екатеринбург".

Теги: дебошир, хулиган, самолет, полиция, Кольцово


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