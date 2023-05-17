Песков заявил, что не знаком с идеей отменить указ 1954 года о передаче Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал обращаться за разъяснениями к авторам инициативы об отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине.

"Я, честно говоря, ничего не знаю об этих инициативах, я не слышал и не видел, я не могу высказать мнение", - сказал он, комментируя данную идею.

Песков отметил, что сейчас сложно судить об актуальности этого предложения, призвав "обращаться к авторам".

"Я думаю, что есть смысл обратиться к ним за разъяснениями, вы их получите обязательно", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что решение 1954 года о передаче Крыма от РСФСР УССР должно быть отменено на официальном уровне. Это, полагает политик, позволит прекратить все спекуляции насчет статуса полуострова.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года.